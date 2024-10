Lo scarto dello United ora fa impazzire le big d'Europa: "E c'è anche la Juve"

Carreras nasce il 23 marzo 2003 a Ferrol, in provincia della Coruna. Il suo percorso nel calcio inizia addirittura a 4 anni, quando viene tesserato dalla squadra della sua città, il Racing Ferrol . All'età di 12 anni arriva al Deportivo La Coruna per proseguire nel suo percorso di crescita. Dopo 5 anni al Depor, viene notato dal Real Madrid : e così, nel 2017, passa ai Blancos, venendo inserito nella "Juvenil A". Tre anni vissuti con le Merengues, nel 2020 una svolta professionale e di vita: il trasferimento in Inghilterra. È il Manchester United a volerlo fortemente , con il club che gli propone un contratto quadriennale. Dopo la gavetta tra U18 e Primavera, alla sua seconda stagione arrivano le prime convocazioni con la prima squadra, senza però mai scendere in campo.

E così, per far sì che Carreras giochi e maturi esperienza, viene girato per due stagioni consecutive in prestito. Nell'annata 2022/23 al Preston North End, in Premiership: alla fine saranno 42 le presenze tra campionato e coppa. Nell'estate del 2023 il passaggio a titolo temporaneo al Granada, quindi con il ritorno in Spagna. Dopo metà stagione ed un impiego a singhiozzo, lo United decide di interrompere anticipatamente il prestito. Ed è lì che si inserisce il Benfica, che se lo assicura con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nei 6 mesi vissuti a Lisbona convince la dirigenza ad esborsare 6 milioni di euro per tenerlo, grazie ad un rendimento sempre in crescita nonostante poca continuità nel venire schierato in campo. Situazione radicalmente cambiata in questa stagione, anche grazie all'infortunio di Beste: 9 partite su 9 disputate, di cui 7 dall'inizio e ben 6 per tutti i 90'. Carreras in continua ascesa: gli occhi dei top club su di lui, Juve compresa.