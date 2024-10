"Castro impressionante, il nuovo Lautaro. Zirkzee...": il bomber vota i bomber

«Santiago Castro mi piace molto. È davvero un grande talento. L’ho seguito con attenzione in queste prime giornate e mi ha fatto un’ottima impressione. Ha qualità molto importanti ed è solamente un classe 2004. Ergo ha ancora grandi margini di miglioramento. L’argentino sta sostituendo bene Zirkzee e può contribuire a tenere in alto il Bologna». Arriva un’investitura speciale per il numero 9 rossoblù, che nel giro di poche settimane ha già fatto innamorare tutti sotto le Due Torri. Chi meglio di un'icona storica del club emiliano come bomber Beppe Savoldi (299 presenze e soprattutto 130 gol in maglia bolognese) per analizzare l’annata rossoblù, finora in chiaroscuro, e cercare di capire le prospettive stagionali della formazione allenata da Vincenzo Italiano. Per Castro si stanno già sprecando paragoni importanti. Secondo lei a chi assomiglia tra i grandi attaccanti in circolazione? «È un Lautaro Martinez come caratteristiche. Segna, ma lotta e si sa muovere su tutto il fronte offensivo. Castro assomiglia molto al Toro ed è già sulla buona strada per seguirne le orme».



Chi invece davanti sta facendo fatica è Dallinga, ancora fermo a quota zero gol.

«Per un centravanti è davvero dura, quando non riesce a fare gol. Non pensare al fatto di non riuscire a segnare diventa difficile e ti condiziona inevitabilmente. L’olandese deve tirare fuori il carattere. Serve personalità per uscire da un momento complicato, altrimenti ti piove tutto addosso e si fa dura. Detto questo per un centravanti serve pure che la squadra lo assista e lo supporti in una certa maniera. Se non gli arrivano palloni, diventa complicato trovare la via della rete. Italiano e i suoi compagni devono trovare la chiave giusta per valorizzarlo».



Veniamo alle note positive: sta per rientrare capitan Ferguson.

«Un gran bel giocatore. L’anno scorso ha fatto un campionato stupendo e il suo ritorno darà una grossa mano al Bologna. È un elemento di alto livello con potenzialità per diventare un centrocampista importante. Adesso però serve pazienza: rientrare da un infortunio così grave non è facile e magari non si può subito essere decisivi, quindi va aspettato, ma il valore dello scozzese non si discute».