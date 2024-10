Balotelli, la doppietta di Pinamonti allontana il Genoa: la situazione

La doppietta di Pinamonti

E qui torniamo a Pina-gol: i suoi due acuti al Ferraris contro il Bologna, congiunti all’ottimo ingresso in campo del giovane Ekhator (classe 2006 autore dell’assist per il primo gol), hanno indotto il Grifone a restare così. Almeno per ora. L’organico dev’essere comunque rinforzato per arrivare la salvezza. Possibilmente senza troppi patemi d’animo. Per i rinforzi bisognerà aspettare la finestra di mercato di gennaio, quando sono attesi a Pegli almeno tre innesti da consegnare al Gila, che nel frattempo ha allontanato le nubi che si stavano addensando sulla sua panchina. In caso di sconfitta interna contro il Bologna anche la sua posizione sarebbe potuta diventare a rischio. Insomma, Pinamonti ha “salvato” tutti tranne Balotelli, l’unico a uscirne penalizzato dalla doppietta.