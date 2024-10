Inter-Juve, l’altro duello: Weah chiama il bomber Champions! Novità Gatti

Il punto David e il rinnovo Vlahovic

E allora? E allora tanto la Juventus quanto l’Inter stanno lavorando sotto traccia per provare a spianare la strada in vista dell’estate. I rapporti delle due italiane con l’entourage del giocatore, assistito dall’agente Mavromaras, sono solidi e proficui, nella speranza che la punta di diamante del Lille da qui in avanti… non esageri. Il rischio per bianconeri e nerazzurri è che la vena realizzativa di David – già a quota 10 reti in 15 partite – catturi l’attenzione di altri grandi club (il Barcellona è già iscritto alla corsa), dotati di disponibilità economiche maggiori per accontentare ogni richiesta avanzata dal clan del classe 2000. Le due rivali nella sfida di domenica a San Siro, invece, per risultare convincenti hanno la necessità di puntare in primo luogo sul progetto tecnico e sulla centralità del giocatore nei loro scenari futuri. A prescindere dalle posizioni di Lautaro, fresco di rinnovo con l’Inter fino al 2029, e di Vlahovic, proprio ieri raggiunto a Torino dall’agente Ristic. Nessun incontro con Giuntoli, con cui gli aggiornamenti telefonici per il rinnovo sono in ogni caso puntuali. Il procuratore serbo è arrivato in città per incontrare il suo assistito e per condividere con lui qualche ora, mentre approfondimenti sulla sua situazione contrattuale sono stati calendarizzati più avanti nel corso della stagione.