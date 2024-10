Balotelli-Genoa, i retroscena: Supermario per salvarsi ma è giallo clausola

Balotelli, dalle bravate alla rivelazione sulla salute mentale

Balotelli, oltre che per il talento mostrato in campo, ha sempre fatto parlare di sé anche per il suo comportamento. Il primo episodio risale al 2010 quando, in occasione del 3-1 dell'Inter al Barcellona in semifinale di andata di Champions Leaugue, entra in campo con l'atteggiamento sbagliato e viene contestato da San Siro, per poi gettare la maglia a terra a fine partita. Poi le innumerevoli risse in campo ai tempi del Manchester City con Micah Richards e Jerome Boateng, oltre che addirittura con Roberto Mancini nel 2013. Fuori dal campo sono poi innumerevoli gli episodi, come l'incendio scoppiato nella casa di Manchester per colpa di alcuni fuochi d'artificio o diversi incidenti d'auto nella sua Brescia. Dei comportamenti che però ora dovrebbe aver superato, come dichiarato in una recente intervista a Dazn in cui ha sottolineato l'importanza dell'aver lavorato sulla sua salute mentale.

