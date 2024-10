Estasi Genoa, Balotelli sta arrivando: visite mediche e firma

GENOVA - Il “sogno romantico” di Alberto Zangrillo si è trasformato in realtà. Mario Balotelli vestirà la maglia del Grifone. Domani visite mediche e contratto sino a fine stagione da 400 mila euro con bonus legati a presenze e gol, ma anche la possibilità di svincolo per determinati eventi. Il Genoa ha così rotto gli indugi e regalerà al suo allenatore un uomo in più per l’attacco, mai come in questo caso importante viste le perduranti assenze di Ekuban, Vitinha e Messias. «È un giocatore svincolato che conosco e la sua storia parla da se. Secondo me ha ancora quella motivazione dentro di sé, quel fuoco che gli servirebbe per poter fare ancora bene. Ma in questo momento vista la gara di domani e per i miei ragazzi sarebbe riduttivo parlare di lui o di altri. La società sa quello che è il mio pensiero. Normale che da due, tre settimane si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo» è stato ieri il commento di Gilardino proprio su Balotelli. Nelle ultime sfide l’allenatore di Biella ha puntato tutto su Pinamonti, ripagato da una doppietta contro il Bologna, con Thorsby seconda punta e sfruttando il giovanissimo Ekhator a gara in corso. Con Balotelli avrà maggiore scelta e potrà attendere i vari recuperi.