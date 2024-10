Totti, non era uno scherzo: "Ritorno in Serie A? Ci sono due squadre..."

MIAMI (Stati Uniti d'America) - "No non era uno scherzo, l'ho presa un po’ seriamente quindi vediamo...". Così Francesco Totti , leggendario capitano della Roma , torna sull'ipotesi di un suo clamoroso ritorno in campo all'età di 48 anni . Ospite a Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l'ex numero 10 giallorosso ha confermato di aver avuto più di una richiesta (si parla del Como): " La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate . Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico".

Totti sul ritorno in Serie A

"La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce - ha detto ancora Totti - chissà il prossimo anno cosa ci riserverà". Alla domanda se lo vedremo prima in campo a fine novembre per il World Legends Padel Tour o in campo in Serie A, ha replicato: "Che domanda… allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre. Ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi".