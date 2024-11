Juve, il sostituto di Bremer è un nome pesantissimo: l’idea dalla Francia

Dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, che ha generato grandi problemi difensivi per Thiago Motta, la Juventus è alla ricerca di un nuovo centrale con cui rinforzare il reparto già a gennaio. Tra i diversi nomi - secondo L'Equipe - spicca quello dell'ex Inter Milan Skriniar, in uscita dal Psg. Lo slovacco non ha infatti mai convinto Luis Enrique dal suo arrivo a parametro zero nel 2023 e ora potrebbe davvero lasciare la Ligue 1 per far ritorno in Serie A.

Juve, Skriniar verso l'addio al Psg Secondo il quotidiano francese, Milan Skriniar si sarebbe definitivamente convinto a lasciare il Psg nella finestra di mercato di gennaio. L'ex Inter era già stato ad un passo dall'Al Nassr lo scorso agosto, ma Luis Enrique lo aveva convinto a rimanere con la promessa di concedergli più spazio. Lo slovacco è stato però scavalacato nelle gerarchie da Willian Pacho, raccogliendo appena 200 minuti in dieci partite. Per questo l'entourage del classe 1995 è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione che possa permettergli di tornare ad esprimersi con continuità. Tra queste c'è ovviamente anche la Juventus, desiderosa di sostituire Bremer con una pedina di alto livello già a gennaio.

Juve, il piano di Giuntoli per Skriniar L'idea della Juventus è quella di sfruttare i buoni rapporti con il club francese per strappare il difensore slovacco in prestito fino al termine della stagione, con l'ingaggio spalmato tra le due società. Un'opzione che sicuramente non fa impazzire il Psg, ma che potrebbe verificarsi visto il malumore ormai pubblico di Skriniar nei confronti della sua avventura in Ligue 1. Giuntoli sembrerebbe essere infatti già al lavoro per strappare il sì definitivo dell'ex Inter, che gli permetterebbe presentarsi alla trattativa con una posizione di forza. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA