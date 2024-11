Endrick alla Juve a gennaio: bufala di mercato senza senso, ecco perché

Voci inesistenti di calciomercato e dove trovarle. Da diverse ore su X si è largamente diffusa la voce di un possibile arrivo di Endrick, talento di belle speranze del Real Madrid, in prestito alla Juve a gennaio. Il 18enne in questi primi mesi al Bernabeu ha dato visione di qualche sprazzo del suo talento, generando però anche alcune polemiche per determinati atteggiamenti in campo. Sta di fatto che sta trovando sempre meno spazio con Carlo Ancelotti. Al contempo, la squadra di Thiago Motta sta vivendo una situazione emergenziale nel reparto avanzato, senza un vero sostituo di Dusan Vlahovic. Ma la presunta notizia dell'approdo alla Juve, lanciata da sedicenti insider di mercato e articoli inventati di sana pianta, nei fatti non trova alcun riscontro con la realtà. C'è infatti un incontrovertibile motivo per cui i bianconeri non potrebbero mai far arrivare a Torino l'attaccante ex Palmeiras.