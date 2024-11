Kean, c'è la clausola! La Fiorentina conferma, che differenza con la Juve...

Moise Kean è stato fin qui protagonista di un ottimo inizio alla Fiorentina , con già 8 gol realizzati in appena 13 partite disputate. Un rendimento completamente opposto a quello fatto registrare nell'ultima stagione con la Juventus , chiusa a secco di gol. Proprio di questo ha parlato ieri a Sky Sport, in occasione della sfida di Conference League all'Apoel, il dg della squadra viola Alessandro Ferrari , svelando anche un retroscena sulla clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2000.

Kean, la Fiorentina conferma: "Clausola da 52 milioni"

Alessandro Ferrari ha risposto così alle domande sull'impatto di Moise Kean alla Fiorentina, svelando l'esistenza di una sostanziosa clausola rescissoria: "Clausola di Kean? Ci è stata chiesta questa condizione che non amavamo, ma abbiamo cercato di concludere l'operazione nel migliore dei modi. Per il ragazzo ne valeva assolutamente la pena. È da 52 milioni milioni di euro ed è valida anche per i club italiani. Se vorrà andare via da noi dovrà dare anche lui il via libera. La clausola è stata messa perché voleva questa garanzia per essere sicuro che anche noi lo volessimo ad ogni costo. Gli acquisti? Ogni scelta è stata fatta con il mister. Dovevamo avere pazienza, siamo una squadra nuova dai giocatori allo staff. Si tratta di un gruppo unito che ci può dare soddisfazioni".