Conceicao meravigliao: il difensore chiave Juve per strapparlo al Porto!

Djalo non ha convinto Motta, ma Vitor Bruno sì

E qui torniamo a Tiago Djaló, perché è grazie a lui che la Juventus può abbassare i 30 milioni della clausola di Conceiçao. Acquistato dal Lilla a gennaio per 5,1 milioni tra cartellino e oneri accessori, anticipando l’Inter che lo trattava per giugno quando sarebbe stato svincolato, il difensore era arrivato a Torino ancora lontano dalla miglior condizione dopo l’intervento al crociato anteriore del ginocchio destro del marzo 2023, e aveva debuttato solo nell’ultimo quarto d’ora dell’ultima giornata. In ritiro non ha convinto Thiago Motta, che preferisce centrali più rapidi, e così si è arrivati al prestito al Porto, ufficializzato il 3 settembre. Djaló ha impiegato un mese e mezzo per inserirsi e trovare la migliore condizione, poi però è diventato un punto fermo per il tecnico Vitor Bruno: ha esordito da titolare il 20 ottobre nella Coppa di Portogallo e ha giocato dall’inizio, segnando anche due gol, cinque delle successive sei partite disputate dai Dragoes, tre in campionato e due in Europa League, saltando solo quella in Coppa di Lega portoghese, la meno importante dunque.