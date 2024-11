Belahyane, talento da derby: chi se lo contende davvero

MILANO - Potrebbe accendersi un derby di mercato per Reda Belahyane del Verona. Il regista marocchino, con passaporto francese, è finito nei radar sia del Milan sia dell’Inter, con i dirigenti nerazzurri che sabato prossimo lo osserveranno da vicino nella partita del Bentegodi. Marotta e Ausilio lo seguono da tempo poiché sono in corso delle valutazioni sulla composizione del reparto di centrocampo attualmente a disposizione di Simone Inzaghi , che oggi ha in Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani i due registi puri, ma entrambi hanno delle situazioni in divenire. All’ex Empoli, l’Inter ha rinnovato il contratto fino al 2028 ma non è ancora riuscito a sbocciare in maniera definitiva e il suo cartellino potrebbe fare gola sul mercato a club alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Calhanoglu , ad oggi, è il regista cardine dell’Inter e in caso di partenza di Asllani si troverebbe da solo in quel ruolo, oltre al fatto che compirà 31 anni a febbraio. Belahyane rientra nei parametri di spesa di Oaktree, che ha dato come linee guida quelle di andare a prendere giovani di talento, forti e con possibilità di plusvalenze future in caso di ricca cessione.

Belahyane scalda il mercato di gennaio

Esattamente gli stessi parametri che aveva adottato Elliott quando iniziò la sua opera di risanamento del Milan dopo aver ereditato una situazione disastrosa dai cinesi e i medesimi parametri sono stati portati avanti anche da RedBird e dall’attuale dirigenza che, non a caso, ha messo a sua volta gli occhi su Belahyane da diverso tempo. Moncada e i suoi scout lo hanno già visionato più volte, con relazioni positive e hanno anche informato l’entourage del giocatore del gradimento milanista verso il ragazzo che, insieme a Frendrup del Genoa, sono tra i nomi da tenere sott’occhio per il mercato di gennaio. C’è da aggiungere una cosa importante in termini di liste: Belahyane è un Under 22 e quindi, in Serie A, potrebbe essere utilizzato liberamente senza necessità di registrazione nella lista principale, esattamente come accade con Yunus Musah.

Milan: incognita Bennacer

In un’eventuale lista Champions, invece, sarebbe necessaria l’uscita di un non formato per fargli spazio. Il Milan dovrà necessariamente fare degli investimenti in inverno, perché il ritorno di Ismael Bennacer in campo è un’incognita dal punto di vista del campo, visto che è alle prese con il secondo infortunio grave degli ultimi 18 mesi oltre al fatto che le sirene arabe potrebbero tornare a suonare per lui, come accaduto in estate. Belahyane, dunque, entra nel mirino del Milan e ha una valutazione di 10 milioni. Furlani e Moncada hanno ottimi rapporti con la dirigenza del Verona, come dimostra la trattativa Terracciano dello scorso mercato di gennaio. E poi, il prossimo 20 dicembre, potrebbe essere la partita finale per trarre le conclusioni definitive anche in base a quelli che saranno i segnali su Bennacer.