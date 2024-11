Un georgiano, con Vlahovic o meno: la mossa Kvara di Giuntoli anche alla Juve?

Occhi vigili sul mercato. Inevitabile farlo in casa Juve, anche in virtù di alcune caselle da dover necessariamente coprire. Quella in difesa, ad esempio, visti gli infortuni di Bremer e Cabal. Ma anche l'attacco sembrerebbe aver bisogno di un altro elemento per far rifiatare Vlahovic, unica prima punta vera e propria a disposizione di Thiago Motta vista l'assenza prolungata di Milik. Tanti i nomi seguiti e che restano caldi: da Joshua Zirkzee a gennaio passando per Jonathan David in ottica giugno. Eppure alla lista c'è un altro attaccante da aggiungere, seguito da tempo da Cristiano Giuntoli: si tratta di Georges Mikautadze dell'Olympique Lione. La situazione in casa Lione è estremamente complicata: è stata annunciata infatti la chiusura del mercato in entrata e la retrocessione automatica in Ligue 2 a fine stagione nel caso in cui non verranno rispettati determinati paletti.