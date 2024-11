La Juve e la cessione a centrocampo: Conte sfiorato, può seguire Rabiot

Avere un "intruso" in casa non è di certo una cosa piacevole: questo è quello che sta vivendo la Juventus con Arthur . Il centrocampista brasiliano è ritornato in bianconero, dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa stagione, ma durante la finestra estiva di calciomercato non è riuscito ad accordarsi con nessun club per una nuova esperienza. La politica della società con lui è stata chiara da subito: fuori dal progetto . Non si allena con il gruppo e non può scendere in campo, come dimostrano le zero presenze collezionate. Gennaio è vicino e alla finestra già ci sono delle squadre interessate e Giuntoli è al lavoro.

Arthur aspetta il calciomercato: le squadre interessate

Con la Fiorentina Arthur ha mostrato le sue capacità, soprattutto nella prima parte dello scorso campionato, quando Opta lo ha anche inserito nella top 11 del girone d'andata. Poi a causa dei soliti acciacchi le sue prestazioni sono calate e la Viola non l'ha riscattato. Nonostante questo in estate si è anche discusso di uno suo ritorno, ma poi non se ne è fatto nulla, come ha sottolineato Marca. Così come la destinazione Napoli, solo sfiorata. Ora sulle tracce del giocatore si sono mossi diversi club. E tra le società menzionate dal quotidiano spagnolo c'è anche il Marsiglia di De Zerbi: l'allenatore stima il mediano e ama le sue caratteristiche di palleggio. Nelle ultime settimane si è rafforzato anche il possibile interesse del Betis, che ha già sondato più di una volta l'ex giocatore del Barcellona per rinforzare il centrocampo. Al momento invece non sembrano interessare al calciatore le piste arabe e brasiliane. Il suo obiettivo è cercare di rilanciarsi in Europa.

Arthur, il flop alla Juve e il peso del cartellino

Il suo arrivo dal Barcellona nel 2020 era stato acclamato con grande successo dai tifosi, che però poi in campo non hanno visto il valore esorbitante del suo cartellino. Un'operazione che non ha portato i suoi frutti a causa anche di un grave problema alla cartilagine presente tra la tibia e il perone della gamba destra. Non si è più ripreso alla Juve. L'esperienza al Liverpool non lo ha riabilitato e spesso si è ritrovato ad allenarsi con le giovanili. Poi alla Fiorentina ha ritrovata il sorriso per qualche mese. Ora lo ha perso di nuovo e non resta che aspettare gennaio per fare le valigie e iniziare una nuova avventura.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE