Danilo, la Juve e le voci di mercato: "Con tutto il rispetto..."

Danilo e il futuro al Vasco da Gama

Il difensore della Juventus ha spiegato: "Non ne so niente, con tutto il rispetto". Insomma, Danilo ha voluto spegnere le voci di mercato. Parole chiare e che sembrano escludere, almeno per il momento, un ritorno in patria. La sua volontà è altrettanto chiara: restare alla Juve nonostante il momento difficile perché comunque è un riferimento all'interno dello spogliatoio. La stagione 2023/2024 non è iniziata nel migliore dei modi per Danilo, che sotto la guida di Thiago Motta è finito ai margini della squadra. Utilizzato con il contagocce e spesso messo in discussione per alcune prestazioni sottotono, il brasiliano ha vissuto momenti difficili.

Tuttavia, con la recente emergenza in difesa, dovuta agli infortuni di Bremer e Cabal, si profila per lui un’occasione di rilancio. Questa potrebbe rappresentare un'opportunità importante per Danilo, che vorrà dimostrare di essere ancora una risorsa preziosa per la squadra. Ma come detto il futuro non appare scontato perché a gennaio la società andrà alla ricerca di un difensore e il contratto del brasiliano andrà in scadenza proprio a giugno, salvo nuove sorprese da qui al mercato invernale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE