Retroscena Motta: la parola data alla Juve e il dossier caldo

Il “fantasma” diha fatto suoi i tre punti in casa del Milan, adesso Fonseca deve arrivare alla partita di domani con un antidoto per scongiurare il secondo fantasma estivo, ovvero. Una sorta di Ghostbuster che, questa volta, dovrà esser pronto ad attivare la trappola per mettere sotto scacco l’avversario e permettere al Milan di accorciare la classifica verso i primi quattro posti, visto che l’obiettivo minimo per i rossoneri è quello di arrivare a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. E Fonseca lo farà con tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per i lungodegenti come Florenzi e Bennacer. Ieri, infatti, si è unito al gruppoche sarà titolare in mezzo al campo insieme a Fofana mentre, tornato due giorni fa insieme adagli impegni con la nazionale americana, si candida alla titolarità per un Milan che potrebbe essere molto simile a quello che si è visto contro il Real Madrid in Champions League ovvero con un centrocampista di gamba in più che possa consentire a Rafael Leao di avere meno incombenze in fase difensiva. Oggi le prove tattiche diranno qualcosa di più su quello che sarà il Milan anti-Juventus, anche tenendo conto delle possibili contromosse di Thiago Motta a causa dell’assenza di Vlahovic, che priverà i bianconeri del loro centravanti di riferimento. Fonseca dovrà stare attento anche a questa situazione per non finire di nuovo vittima di un fantasma estivo.