Pep and the City: Guardiola a Manchester nella B-uona e nella cattiva sorte

LONDRA - In molti, soprattutto sull’altra sponda di Manchester, ci avevano sperato. E invece, dopo tante chiacchiere, ricostruzioni e tentativi di interpretazione della volontà di Guardiola, alla fine, come ha svelato lo stesso Pep, lui e il City hanno impiegato solamente due ore per trovare l’accordo di rinnovo per altre due stagioni. Nessun divorzio dunque. Si va avanti insieme, proprio come in un matrimonio che funziona, quello in cui ci si rinnova le promesse reciproche nei momenti di maggiore difficoltà: «Ora non posso andarmene, non posso lasciare il City proprio adesso. E forse le quattro sconfitte sono state il motivo per cui ho sentito che non potevo andarmene – ha ammesso il catalano –. Dall’inizio della stagione stavo pensando molto a questo momento e, sarò onesto, pensavo che questa stagione dovesse essere l’ultima. Ma nello stesso momento abbiamo avuto i problemi di questo ultimo mese – ha aggiunto –, e ho pensato che non fosse il momento di andarmene. Non voglio deludere il club, qui ho la fiducia della proprietà, del presidente e dei dirigenti, e tutto ciò che un manager può desiderare».