"David sogna il Barcellona, ma i blaugrana non sono convinti: i dubbi"

Jonathan David accende il mercato. L'attaccante canadese del Lille ha il contratto in scadenza: la sua esperienza in Ligue 1 sembrerebbe agli sgoccioli, diventando così uno dei pezzi pregiati della campagna acquisti estiva da parametro zero. Tante le squadre interessate a lui in Europa: diversi club di Premier League lo avrebbero puntato, ma da tempo lo segue anche la Juve . Un po' a sorpresa David qualche giorno fa si è sbilanciato, rivelando come sognerebbe di giocare nel Barcellona . Ma Sport, nelle scorse ore, ha fatto il punto sia sulle richieste economiche del giocatore che sulla posizione dei blaugrana in merito ad un suo possibile arrivo in estate.

"Jonathan David, i dubbi del Barcellona"

David avrebbe ricevuto da tempo una proposta di rinnovo dal Lille senza mai rispondere, e poiché il club non vorrebbe privarsene a gennaio, la sua partenza in forma gratuita a luglio appare sempre più probabile. Il Barça lo starebbe seguendo da tempo, ma senza un accordo viste anche le richieste economiche non indifferenti. Ma quanto comporterebbe in termini di spesa il suo arrivo? Secondo il quotidiano il costo totale tra stipendio del calciatore per quattro stagioni, bonus e commissioni si aggirerebbe sugli 80 milioni.

La cifra sarebbe ritenuta alta ma non fuori portata dai blaugrana, i cui dubbi sarebbero per lo più di natura tecnica. David non diventerebbe un titolare indiscusso, a maggior ragione visto il probabile rinnovo di Lewandowski, e questo renderebbe dubbiosa l'area sportiva blaugrana. Infatti al momento il Barça non avrebbe fatto alcun passo concreto verso il calciatore. Inoltre, pur avendo l'attaccante classe 2000 la capacità di segnare tanti gol, non convicerebbe del tutto i catalani per le sue caratteristiche. Il Barcellona sembrerebbe ritenerlo infatti un giocatore che gioca bene negli spazi dove può sfruttare la sua potenza, ma contro squadre chiuse il suo rendimento potrebbe calare. Insomma i blaugrana, secondo Sport, sarebbe convinti gli manchi lo step necessario per diventare un top player.