Salah, occasione a zero? Parole da mercato: "Più fuori che dentro al Liverpool"

Salah: "Zero proposte dal Liverpool per restare"

Salah ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, e non avrebbe ricevuto ancora nessuna proposta di rinnovo dal club. A spiegare i motivi della possibile rottura è stato proprio il calciatore al termine della sfida del St. Mary's Stadium. Interpellato sul suo futuro, Salah ha risposto così in mixed zone ai media ingles: "Beh, siamo quasi a dicembre, non ho ricevuto alcuna offerta dal club per restare, quindi probabilmente ad ora sono più fuori che dentro. Se mi piacerebbe restare? Beh, sono qui da tanti anni e non c'è club come questo. Amo i tifosi e i tifosi amano me, ma alla fine la questione non è nelle mie mani... Come ho detto prima, è quasi dicembre e non ho ancora visto nulla del mio futuro. Non ho intenzione di ritirarmi presto, sto solo giocando, sono focalizzato sulla stagione e sul cercare di vincere la Premier League". Se non venisse trovato presto un accordo, dunque, l'attaccante potrebbe lasciare Anfield Road da parametro zero la prossima estate.