Danilo, addio e reunion con un ex Juve? L’indiscrezione dalla Francia

Il futuro di Danilo alla Juve resta un rebus. Da una parte la voglia del giocatore di avere più spazio e fare nuove esperienze, dall'altra l'emergenza che stanno vivendo i bianconeri in questa fase della stagione. Thiago Motta ha perso già Bremer e Cabal per tutto il campionato e a causa anche di altri acciacchi si sta trovando sempre con la rosa sfoltita. Una grave pecca per l'allenatore. Un punto debole che ha individuato anche Giuntoli , che ha confermato che la società andrà a rinforzarsi proprio in difesa a gennaio . Quanti colpi? Uno sicuramente, ma non è scontato che la Vecchia Signora possa farne altri e anche di livello. E uno degli ultimi nomi è quello di Antonio Silva . E si potrebbe creare un grande effetto domino.

Danilo via dalla Juve? Si fa avanti il Marsiglia

Danilo andrà a scadenza tra pochi mesi e se la Juventus vuole guadagnarci qualcosa è obbligata a cederlo a gennaio. Un suo trasferimento andrebbe anche ad integrarsi perfettamente con la linea di Giuntoli nell'abbassare il monte ingaggi della società. Come riporta L'Equipe, il Marsiglia di De Zerbi sarebbe interessato al difensore per rinforzare la retroguardia e aumentare anche il tasso d'esperienza della squadra. In Francia andrebbe a ritrovare Rabiot, suo ex compagno in bianconero. E chissà magari anche Pogba, visti i numerosi indizi che sono usciti nelle ultime settimane. Il giocatore con il Brasile è un punto fermo e vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, nonostante l'aria di richiamo della sua terra sia molto fitta, con l'interesse da parte del Vasco da Gama, che si era proposto al giocatore già in estate attraverso qualche positivo colloquio con il suo entourage. Thiago Motta quei minuti non glieli può garantire, salvo rare eccezioni come per la prossima sfida contro il Lecce, dove l'allenatore non potrà contare neanche su Savona. Ormai l'ex capitano è tra le ultime scelte, ma nonostante questo si è messo a disposizione con professionalità. Ma gennaio è vicino e le strade potrebbero separarsi. E l’addio di Danilo aprirebbe inevitabilmente a una “rivoluzione d’inverno”.

