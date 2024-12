Fagioli e Juve, che succede? Giuntoli lo vende, Motta approva, i tifosi no

Motta e la gestione di Fagioli

Il tecnico bianconero, nella conferenza in cui ha presentato la sfida con il Lecce, è stato chiarissimo su quella che è la sua linea per la campagna acquisti: "Sul mercato c’è sempre molta sintonia con la società, ma non sono questioni alle quali penso: concentrati sul Lecce, non su quello". Insomma Motta e la dirigenza sulla stessa lunghezza d'onda per i movimenti in entrata e in uscita: dunque se si optasse per la cessione di Fagioli, non si oppporrebbe. Il trainer in sala stampa si è soffermato nello specificoproprio sulla situazione del centrocampista: "Come tutti gli altri, deve continuare ad impegnarsi per fare la differenza, anche da subentrante. Vedremo se domani partirà titolare per aiutare la squadra".