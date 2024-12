Vlahovic via, il nuovo bomber Juve, Ed Sheeran e Giuntoli: l’ultima dei tabloid

Guardiola, il papà "glamour" e un passato da atleta

Da piccolo Delap non aveva le idee ben chiare sul futuro, ma sapeva cavarsela in più sport. Ha iniziato con il rugby, ma è poi emerso anche nell'atletica e aveva anche una passione per la matematica. Un bimbo prodigio, che porta ora sulla maglia il nome di uno dei giocatori più glamour degli anni 2000. Il papà Rory, conosciuto come Barclaysman, con il suo Stoke City ha fatto perdere la testa a diverse difesa avversarie con delle rimesse laterali che sembravano delle punizioni. Il suo passato da giavellottista sicuramente lo ha aiutato a dare vita a delle vere e proprie cannonate in area. Nella stagione 2008/2009 circa 10 gol sono arrivati in questo modo. Ecco, il figlio non ha sviluppato questa capacità. Ama più la lotta con le difese avversarie, dialogare con i compagni ma con i piedi, e soprattutto fare gol. Ha mosso i primi passi con le giovanili del Derby County, per poi "puntellarsi" con il Manchester City. E quel giovane ragazzo all'epoca ancora minorenne aveva colpito anche Guardiola. Pep infatti lo ha fatto esordire in EFL Cup e lui ha ricambiato la fiducia con il gol, stregando l'allenatore che lo ha tenuto per un po' con la prima squadra. Poi però le strade si sono divise, un po' come successo a Cole Palmer. Non c'era spazio per tutti. E via alla girandola di prestiti fino al passaggio definitivo all'Ipswich. E tutto grazie ad Ed Sheeran...