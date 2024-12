Zirkzee gol, sfuma la Juve? Amorim: "Ci servono le sue caratteristiche"

Potrebbero sorprendentemente complicarsi i piani della Juve per l'arrivo nel mercato di gennaio di Joshua Zirkzee . L'attaccante olandese era finito ai margini del Manchester United con Erik Ten Hag in panchina: un solo gol segnato al debutto, poi il nulla. L'arrivo sulla panchina dei Red Devils di Ruben Amorim sembrava non aver cambiato granché le cose, con i bianconeri sempre vigili . Ma la gara di ieri ad Old Trafford ha rivitalizzato l'ex Bologna, autore di una doppietta contro l' Everton nel 4-0 finale. Nel post gara le parole del tecnico portoghese sembrerebbero mettere un punto alla possibilità di partenza a gennaio di Zirkzee.

Juve, addio Zirkzee? Due gol ed elogi Amorim

Così Amorim dopo la vittoria sull'Everton in merito alla prestazione di Zirkzee: "Ho bisogno di tutti i giocatori per la sequenza di partite che abbiamo, lui è uno di loro. Cerco di aiutare i miei giocatori mettendoli nella migliore posizione per le loro caratteristiche. Sarebbe stato difficile per Hojlund essere in duello con i due difensori centrali, quindi abbiamo cercato di mettere contro di loro un profilo contro cui si sentono meno a loro agio. Joshua ha fatto un ottimo lavoro. Due gol sono buoni per la fiducia, ma più importante è la prestazione. Ha combattuto in ogni situazione. È stata una buona giornata per lui".

E ancora l'allenatore dello United sull'olandese: "È un giocatore di talento, un giocatore del Manchester United, e penso che sia pronto per questo ruolo. Abbiamo bisogno delle sue caratteristiche per giocare così. L'Everton ha due difensori centrali che sono molto forti in area, e serviva un attaccante più tecnico". Parole che sanno di veto su una possibile partenza nel mercato invernale: che la Juve debba virare su un altro profilo?