Allegri, la Premier continua a chiamare dopo la Juve: cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare fin da subito. Dopo la separazione dalla Juve , il tecnico toscano è stato accostato a diverse squadre in questi mesi. Solo qualche giorno fa è stato visto a Londra per assistere alla sfida di Europa League tra Tottenham e Roma ( con tanto di videochiamata con...Paul Pogba ). Ma ora dalla Premier potrebbe arrivare una proposta concreta per entrare in corsa: su di lui si sarebbe fiondato infatti il West Ham .

A riportare la notizia è il The Guardian, che spiega come gli ultimi risultati degli Hammers starebbero spingendo la società a riflettere sul possibile esonero di Julen Lopetegui . Nonostante il club sia riluttante, per filosofia, a cambiare allenatore a stagione in corso, al momento la posizione del tecnico spagnolo sarebbe tutt'altro che solida. In 13 gare di Premier League sono arrivate 4 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi, con la squadra attualmente al 14esimo posto : risultati decisamente inattesi all'inizio della stagione.

La visita a Londra da parte di Allegri per la sfida tra gli Spurs e i giallorossi non sarebbe dunque passata inosservata, anche se per il quotidiano inglese quello del toscano non sarebbe l'unico nome sulla lista del West Ham. In lizza ci sarebbero anche Graham Potter e Sergio Conceicao (i due preferiti insieme ad Allegri, con il portoghese ad oggi più avanti nelle preferenze) ed Edin Terzic (quest'ultimo ritenuto più defilato). L'ex tecnico dei bianconeri nelle scorse settimane era stato accostato anche ad alcuni club italiani in difficoltà come Milan e Roma, con gli eventi che si sono poi evoluti diversamente. Per Allegri potrebbe dunque essere arrivato il momento non solo della prima esperienza in Premier League, ma in generale della prima panchina lontana dall'Italia.