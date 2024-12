Parisi, quell'amore per la Juve e la previsione di Eziolino Capuano

Parisi cuore Juve: idea come vice Cambiaso

"Spero che Fabiano andrà a giocare nel club del quale il padre era tifosissimo, la Juventus" - disse Salvatore, un amico di famiglia, in presenza della mamma di Parisi ai microfoni di Irpinia Tv. Dallo studio la sottolineatura è stata immediata: "Insomma, Parisi sulle orme di Antonio Cabrini. Il ruolo e quello". Poi la replica istantanea: "Non so, di certo una volta gli chiesi cosa avrebbe fatto se gli fosse arrivata una chiamata della Juve e lui mi rispose che sarebbe andato scalzo a piedi a Torino". Infine un'altra curiosità: In Paese Carmine (il padre ndr) era soprannominato Charles in onore di John Charles. Speriamo che indossi la maglia della Juve, per suo papà, perché per come lo conoscevo sarebbe valsa più di quella dell'Italia e faccio fatica a immaginare quanto sarebbe felice". La Continassa non è di certo molto lontana dalla Toscana e il terzino sinistro potrebbe incominciare a studiare il percorso. A Firenze è chiuso da Gosens e Giuntoli potrebbe pensarci per dare a Thiago Motta un'alternativa a Cambiaso, visto il grave infortunio di Cabal, che salterà l'intera stagione per la rottura del legamento crociato. I rapporti tra la Vecchia Signora e la Fiorentina sono ottimi come testimoniano le operazioni Nico Gonzalez e Kean concluse in estate. Insomma, i margini di manovra ci sarebbero. E le parole dell'agente del terzino italiano portano tutte in una direzione...