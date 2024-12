Fullkrug uomo giusto per la Juve di Motta? Che 9 è e come gioca con la Germania

No, non è un centravanti di manovra. No, non ha una tecnica sopraffina o una grande capacità di associarsi coi compagni. Niclas Füllkrug è un centravanti vecchio stampo, uno di quelli che lavora con il fisico, che lotta dentro l’area, che fa gol. Che non è mica poco, anzi, forse è la cosa più importante. Ma, si sa, il contesto è importante e quello che potrebbe trovare qualora dovesse andare in porto il matrimonio con la Juventus potrebbe essere, sulla carta, non del tutto congeniale alle sue caratteristiche. O forse sì?

Füllkrug, alla caccia di rilancio

Il classe 1993 in estate si è trasferito al West Ham, lasciando il Borussia Dortmund in un affare che ha fruttato quasi 30 milioni per le casse dei gialloneri. Un anno fa era stato pagato circa la metà: finanziariamente il suo è stato un affare d’oro per il Bvb, con cui in una stagione aveva segnato 15 gol e raggiunto la finale di Champions League da protagonista, proseguendo poi con un Europeo entusiasmante con la nazionale. Prima di trasferirsi in Inghilterra, tra Dortmund, Werder e Germania ha messo insieme più di 60 gol in tre stagioni.

Tra infortuni e difficoltà tattiche, l'avventura inglese è partita a rilento (un gol e neanche 150 minuti giocati) e ora la possibilità di trasferirsi a gennaio sembra sempre più concreta, soprattutto per non perdere il posto nelle gerarchie di Julian Nagelsmann, per il quale è il primo tra i veri ‘9’. Tradotto: quando il tecnico vuole un ‘puntero’, un vero uomo d’area, fa affidamento su di lui.