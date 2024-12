Dele Alli, il Como spiazza tutti! Spunta allo stadio, colpaccio a zero

Indizio importante di mercato direttamente da Como-Roma, partita valida per la 16esima giornata di Serie A. Dele Alli è stato infatti avvistato sulle tribune del Giuseppe Sinigaglia per assistere alla sfida. Una presenza non casuale, ma dovuta ad un interesse del club lombardo nei confronti del centrocampista inglese ex Tottenham, ancora svincolato dopo la fine della sua ultima avventura all'Everton nella scorsa stagione.