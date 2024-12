Dybala-Galatasaray, si tratta: la cifre per l'addio e la Roma nel caos

Non è stato un inizio di stagione facile per Paulo Dybala, come testimonia la pessima posizione in classifica della Roma. Oltre agli ormai soliti problemi fisici, sull'argentino resta infatti il tema del possibile rinnovo di contratto automatico dopo il mancato trasferimento in Arabia Saudita in estate. Un possibile addio al club giallorosso che però potrebbe essere stato solo rimandato, visto l'interesse di un nuovo club per il mercato di gennaio.