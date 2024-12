Pogba-Marsiglia, Longoria non chiude la porta: "Per ora è un sogno..."

Paul Pogba al Marsiglia , qual è la situazione? Il punto lo ha fatto Pablo Longoria , presidente del club francese. A margine di una conferenza stampa indetta per tracciare un primo bilancio della stagione, Longoria non si è sottratto alle domande sul possibile arrivo del centrocampista. Libero dopo aver risolto il contratto con la Juve , il campione del mondo 2018 è stato accostato più volte all'OM poiché, dopo la riduzione della squalifica per doping, a marzo potrà tornare a giocare. D'altronde anche Adrien Rabiot , connazionale di Pogba e anche lui ex bianconero, ha caldeggiato di raggiungerlo a Marsiglia.

Pogba-Marsiglia, Longoria: "Un sogno"

Così Longoria sulla situazione Pogba: "Ultimamente ci sono più persone che mi parlano di Paul che di risultati. È un giocatore e una persona straordinaria. Ho avuto il piacere di passare del tempo con lui alla Juventus (Longoria è stato scouting manager dei bianconeri, ndr). Sono stato il primo a essere felice quando la sua sanzione è stata ridotta. Anche Benatia (attuale consigliere sportivo dell'OM, ndr) ha un ottimo rapporto con Paul. Al momento non ci sono discussioni avanzate per vari motivi. Questa settimana terremo una riunione interna per definire tutti gli obiettivi del mercato. Ho un enorme rispetto per questo giocatore di livello mondiale. Dobbiamo analizzare la situazione perché è sul mercato".

Citando i recenti esempi di Adrien Rabiot e Pierre-Emile Hojbjerg, Longoria non chiude quindi la porta alla possibilità di ingaggiare un calciatore del calibro di Pogba. Ma il massimo dirigente del Marsiglia ha voluto rimarcare come attualmente non ci sia alcuna discussione in atto col giocatore o con il suo entourage. "Ad ora si tratta più di una speculazione e di un sogno che di una realtà". Intanto Pogba, dal canto suo, ha iniziato a lanciare messaggi social circa il suo imminente ritorno in campo.