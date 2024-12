"Così è scoraggiante, pronto per una nuova sfida". E Amorim gli dà ragione

United, Rashford via? "Pronto per nuove sfide"

Rashford ha approfittato di un giorno libero per tornare nella sua vecchia scuola elementare, Button Lane, a sud di Manchester, consegnando 420 regali di Natale a tutti gli alunni. Un evento pianificato da tempo, a margine del quale ha rilasciato importanti dichiarazioni al giornalista Henry Winter: "È scoraggiante essere esclusi da un derby, ma è successo, abbiamo vinto la partita e andiamo avanti. È deludente, ma con l'avanzare dell'età sono anche in grado di affrontare gli imprevisti. Cosa posso fare? Sedermi e piangere, o fare del mio meglio la prossima volta che sarò disponibile".

In merito al suo futuro Rashford è chiaro: "Personalmente, penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi passi. Se so che una situazione è già negativa, non intendo peggiorarla. Ho visto come altri giocatori se ne sono andati in passato e non voglio essere quella persona. Quando me ne andrò farò una dichiarazione e sarà da parte mia". Intanto questa mattina Ruben Amorim, in conferenza stampa, ha risposto alle dichiarazioni del suo attaccante...