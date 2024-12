"Possiamo permetterci di aspettarlo?": l'ex Juve a gamba tesa su Pogba

Pogba al Marsiglia? "Soltanto speculazioni e per ora solo un sogno". Qualche giorno fa Longoria, il presidente del club francese, ha parlato così delle voci che vedrebbero l'OM interessato al centrocampista svincolato. Una domanda che è stata fatta anche al ds Mehdi Benatia, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato alla Roma e proprio alla Juventus, ultima squadra del Polpo prima dello svincolo. E lui ha risposto con un'altra domanda, piuttosto dubbiosa: "Concretamente, l'OM può permettersi di prendere un giocatore come Pogba se non è fisicamente pronto e dobbiamo aspettare sei mesi?".

Pogba-Marsiglia, arriva la risposta di Benatia Benatia ha risposto così alle voci su Pogba, caldeggiato nei giorni scorsi anche dal connazionale Rabiot (compagno in nazionale e alla Juve): "Dobbiamo fare attenzione agli equilibri - ha detto l'ex difensore ad After Foot su RMC -. Abbiamo già ottimi giocatori a centrocampo. Paul sa l'affetto e il rispetto che ho per lui, oltre a essere un top player è anche un vero leader".

Poi ha continuato: "Ha sofferto molto nelle ultime stagioni con diversi problemi fisici e c'è stata poi la sospensione (per doping ndr). Pablo (Longoria, il presidente ndr) ne ha parlato dicendo che lo apprezza perché, inevitabilmente, se lo vedi sul mercato un'occhiata gliela vuoi dare". Insomma, un futuro incerto quello di Pogba anche se nelle ultime settimane sono uscite diverse voci su di lui, anche una insolita per andare in Brasile. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA