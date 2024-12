Bisseck in Premier? Muro Inter su Tottenham e West Ham

La sua crescita non sta passando inosservata, tant’è che pure il ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann lo ha contattato, anticipandogli una futura convocazione. Yann Bisseck si sta ritagliando un ruolo di rilievo nell’ Inter ’24-25 , complici i problemi fisici di Pavard, e per lui iniziano ad arrivare i primi interessamenti dall’estero. Nel ’23-24 Bisseck, acquistato per poco più di 7 milioni dai danesi dell’Aarhus, aveva messo insieme 21 presenze, ci cui solo 12 da titolare. In questa prima metà di stagione, invece, “Bisteccone” come viene chiamato affettuosemente dai tifosi nerazzurri, è già arrivato a 12 getto dal primo minuto, con 17 gare totali.

Rendimento in crescita e sirene inglesi

E il suo rendimento è sempre più in crescita, come confermato anche giovedì quando Inzaghi lo ha testato al centro del terzetto difensivo a fare le veci di Acerbi e De Vrij. Il tecnico piacentino lo preferisce da “braccetto” destro e all’occorrenza sinistro, ma Bisseck ha dimostrato che con la sua fisicità potrebbe avere un futuro anche da perno centrale. Qualità, duttilità e potenziale ancora inespresso non potevano che attirare le mire dei club stranieri. In attesa di vedere se nei prossimi mesi inizierà a fare un pensiero su di lui il Bayern, sempre attento ai top tedeschi, ecco che su Bisseck hanno messo gli occhi due società inglesi, il Tottenham e il West Ham. Gli osservatori delle due squadre di Londra sono state a San Siro in occasione di Inter-Parma e hanno stilato relazioni positive. In Inghilterra parlano di future offerte addirittura da 40 milioni, una valutazione che però non sembra poter far riflettere l’Inter. Per i nerazzurri Bisseck oggi è incedibile, un titolare del presente e soprattutto del futuro, in piena linea con i parametri di Oaktree. Poi, ovviamente, se in estate dovessero arrivare proposte indecenti, Marotta e Ausilio dovrebbero per forza di cosa valutare pro e contro, ma questo non è un “problema” all’ordine del giorno.