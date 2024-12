Djidji, torna in Serie A? L'ex Torino in prova all'Empoli

Il mercato è alle porte ma prima di iniziare a fare i primi movimenti c'è di mezzo il Natale e l'ultima gara dell'anno prima di ripartire con il 2025. Tra 7-8 giorni aprirà ufficialmente la sessione invernale per i trasferimenti ma c'è chi già sta guardando avanti per coprire eventuali buchi in rosa. Come l' Empoli per esempio, la formazione di D'Aversa è alla ricerca di un difensore per completare il reparto e nei prossimi giorni arriverà in prova Djidji.

Djidji-Empoli, la situazione

L'Empoli, dunque, guarda la mercato degli svincolati e proverà Koffi Djidji in questi giorni per capire le sue condizioni dopo alcuni mesi di inattività. Il centrale classe 1992 si allenerà con gli azzurri agli ordini di D'Aversa e poi la società deciderà se tesserarlo o meno in vista della seconda parte di stagione.

Cresciuto nel Nantes, in Francia, il difensore è arrivato in Italia dove ha giocato con la maglia del Torino. Dopo una parentesi in prestito con il Crotone, è tornato in granata dove è rimasto fino al giugno scorso, prima di rimanere svincolato. A distanza di sei mesi è pronto a tornare in campo e sempre in Serie A dove è sceso in campo per 126 partite e con due gol all'attivo.