Futuro Dybala: la scelta della Joya. Lazio, le mosse in difesa e a centrocampo

C’è chi dice no. Nel caso di Paulo Dybala potrebbe trattarsi di un remake. Dopo aver rifiutato in estate la maxi-offerta dell’Al-Qadsiah il fantasista argentino appare orientato a declinare pure le avance del Galatasaray, che gli ha offerto un contratto fino al 2027 da 10 milioni a stagione. Niente da fare. La Joya non è convinta di lasciare la Capitale e vorrebbe proseguire con la Roma: tra 6 presenze (da almeno 45 minuti) scatterà il rinnovo automatico fino al 2026 da 9 milioni a stagione. Restano invece in uscita Hermoso, Celik, Cristante, Shomurodov e Pellegrini. Da una sponda all’altra della Capitale, dove la Lazio segue il giovane difensore Valentin Gomez del Velez Sarsfield. Per la mediana resta sempre calda l’opzione Belhayane, anche se il Verona spara alto: Setti chiede 15 milioni per privarsene. In uscita Diego Gonzalez (diretto in Messico all’Atlas) e Castrovilli (può risolvere il contratto con 6 mesi d’anticipo).

Fiorentina in pressing per Folorunsho (Napoli) e Fazzini (Empoli). Difensori al centro delle trattative: il Venezia vuole Caldirola (Monza), l’Empoli valuta se tesserare lo svincolato Djidji (sosterrà in settimana un periodo di prova); mentre il Como ha prenotato Marin in prestito dal Napoli. I lombardi sono poi vicini a prendere il portiere Butez dall’Aversa e stringono per il terzino sinistro Parisi (Fiorentina). Oggi sbarca sul Lago lo svincolato Dele Alli (non gioca una partita ufficiale da febbraio 2023): se darà buone garanzie fisiche, verrà tesserato. Continua a cercare un portiere il Cagliari: nel mirino ci sono Caprile (Napoli) e Terracciano (Fiorentina) in quest’ordine di preferenza. In uscita dai rossoblù Lapadula che può ripartire dal Palermo in B. Zerbin (Napoli) è a un passo dal Lecce. Il Bologna segue Goglichidze (Empoli) e Idzes (Venezia): Sartori ha visionato pure Anjorin (Empoli) e Oristanio (Venezia) per la prossima stagione. Infine il Parma ci prova per Kai Wagner del Philadelphia Union. A fargli spazio Di Chiara richiesto da diverse società di Serie B.