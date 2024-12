Casadei, il Chelsea fissa il prezzo: c'è solo un modo per arrivarci

La Serie A vuole Cesare Casadei ma non sarà semplice riportare in Italia uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, protagonista assoluto della cavalcata azzurra nel Mondiale U20 del 2023. Sembra passato un secolo ma davanti agli occhi di tutto il globo il classe 2003 aveva incantato in ogni partita, risultando capocannoniere e miglior giocatore del torneo nonostante la sconfitta in finale degli azzurrini con l'Uruguay. Poi l'addio all'Inter e il trasferimento in Premier dove non sta trovando grande spazio nel Chelsea.