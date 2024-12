"Li ho rifiutati per la Juve": boom Huijsen, ora il Real Madrid è tornato!

L'ottima prima parte di stagione di Dean Huijsen con il Bournemouth, suggellata dai due gol realizzati contro Tottenham e Manchester United, non sta passando inosservata agli occhi dei grandi club europei. Il difensore classe 2005, dopo aver lasciato la Juventus in estate per trasferirsi in Premier League, potrebbe infatti cambiare ancora aria per fare il definitivo salto di qualità.

Real Madrid, occhi su Huijsen per la difesa Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Real Madrid avrebbe intenzione di ringiovanire e rinforzare la propria difesa dopo la partenza di Nacho in estate e i gravi infortuni subiti da David Alaba, Dani Carvajal ed Eder Militao. Per questo i blancos starebbero osservando da vicino i progressi di Dean Huijsen con il Bournemouth. Il classe 2005 era infatti già finito nel mirino del club campione d'Europa e del Barcellona prima di scegliere la Juventus nel 2021. Un trasferimento, quello nella capitale spagnola, che potrebbe essere stato solo rimandato.

Futuro Huijsen, il piano del Real Madrid L'intenzione dei blancos è quella di anticipare il colpo Dean Huijsen il prima possibile per non farsi sfuggire il calciatore come successo con Lenny Yoro in estate. Sul centrale del Bournemouth c'è infatti l'interesse anche di Arsenal e Manchester United che stanno iniziando a informarsi sulla sua situazione contrattuale, anche se non sono state ancora fatte offerte formali. I vertici del Real Madrid come il presidente Florentino Perez, l'amministratore delegato José Angel Sanchez e il capo scout Juni Calafat stanno quindi discutendo se sia il momento giusto per fare una mossa, sapendo che un'operazione del genere sarebbe molto più complessa in futuro.

