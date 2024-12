"Vinicius clamoroso, addio al Real Madrid: accordo firmato, c'entra Neymar"

Secondo il Mundo Deportivo, Vinicius Junior avrebbe approfittato dei giorni di vacanza concessi dal Real Madrid per firmare un pre-contratto con il Psg valido addirittura per le prossime dieci stagioni. Un accordo siglato in gran segreto a Wuhan in Cina con Victoriano Melano , direttore generale del club campione di Francia. Il tutto sarebbe nato dal forte desiderio di Nasser Al-Khelaifi di strappare a Florentino Perez la sua stella più preziosa, dopo che il presidente spagnolo aveva fatto lo stesso con Kylian Mbappé la scorsa estate.

Psg-Vinicius, c'è lo zampino di Neymar

L'altra clamorosa rivelazione del Mundo Deportivo riguarda il ruolo avuto da Neymar nell'operazione. Il brasiliano avrebbe fatto da intermediario per convincere Vinicius a firmare per il suo ex club. Inoltre sarebbe già stato deciso anche il numero di maglia, che sarà il 77 per differenziarsi dal 7 indossato da Mbappé nei suoi anni al Psg. Infine la presentazione avverrà a bordo di un lussuoso yacht decapottabile che attraversarà la Senna come successo in occasione della cerimonia d'apertura delle ultime Olimpiadi.