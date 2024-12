Capello fa il mercato Juve: "Chi vedo bene in attacco, chi non venderei"

Proprio di Raspadori ha parlato Fabio Capello : "Juve o Roma? Starebbe bene in entrambe le squadre perché è un giocatore che a me piace tantissimo. Un ragazzo serio, bravo e che si impegna sempre molto. Accetta la panchina senza fare capricci, come abbiamo visto ultimamente quando qualcuno viene sostituito. Le due formazioni potrebbero farlo giocare con continuità, fa parte della Nazionale e merita anche di giocare".

Ed ecco, dunque, che l'ex Sassuolo potrebbe rientrare in un giro un po' più largo tra Juventus e Napoli. La situazione non è affatto semplice, anche per la valutazione che fa il Napoli di Raspadori avendolo pagato a caro prezzo dai neroverdi. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma diversi club si stanno muovendo per farsi trovare pronti e rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.