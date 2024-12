Antonio Silva, Juve gelata: "Serve portafogli pieno e pensa al Benfica"

Lage avverte la Juve: "Serve il portafogli pieno"

L'ex centrocampista ha poi fatto capire la volontà del Benfica di non fare sconti per il suo talento: "Chi ha un contratto deve rispettare le clausole. Una cosa è certa: chi vuole i giocatori del Benfica deve venire con il portafogli pieno come è successo nell'ultimo anno. Ciò che dobbiamo valorizzare, e che non possiamo svendere, è il nostro centro di formazione. È il modo in cui i giocatori evolvono per giocare in prima squadra, non possiamo svenderlo. Per il resto, a seconda del mercato, arrivano squadre con una potenza enorme, pagano la clausola rescissoria e il giocatore se ne va".