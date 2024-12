"Danilo dalla Juve al Napoli solo alle giuste condizioni": Manna fa chiarezza

NAPOLI - " Sicuramente è una partita molto complicata contro una squadra ben allenata e che gioca un calcio positivo. Siamo un gruppo che lavora tanto e che fa molti sacrifici. Sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo avanti per la nostra squadra". Così, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sul match contro il Venezia . L'ex dirigente della Juventus, passato in Campania la scorsa estate, ha parlato poi della trattativa con i bianconeri per Danilo.

Su Danilo e il mercato

"Gennaio è veramente un mercato complicato. È più facile rovinare gli equilibri che migliorare. Danilo è un calciatore della Juventus e non stiamo parlando con la Juventus. Vediamo se ci saranno le condizioni giuste per farlo. Noi siamo partiti in questa stagione con un percorso. Abbiamo consolidato quello di buono già avevamo e abbiamo preso qualche calciatore per migliorare. In questo momento se vai a toccare e a inserire devi migliorare. Per farlo ci devono essere le condizioni e se ci saranno faremo", ha concluso Manna.

