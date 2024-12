Juve-Napoli, il poker intorno a Danilo. Tomori-Hancko: il piano di Giuntoli

Sarà un gennaio all’insegna dell’in&out in casa Juventus . All’uscita di Danilo Luiz corrisponderà l’ingresso di un altro difensore, magari pure due se gli incastri di mercato permetteranno al dt bianconero Cristiano Giuntoli di completare la doppietta. Un passo alla volta. Il primo step riguarda l’uscita del capitano. Danilo, infatti, è ormai ai margini del progetto targato Thiago Motta , che predilige centrali e terzini con caratteristiche differenti e più propositivi in fase di costruzione. Tanto che i suoi rappresentanti da giorni hanno iniziato a guardarsi intorno. Le chiamate da ogni angolo del globo, infatti, non sono mancate per il numero 6 juventino. Dall’Arabia ( Al Nassr ) al Brasile ( Flamengo ) passando per Francia ( Marsiglia ) e Inghilterra ( Manchester United ) in tanti hanno sondato già il terreno, tuttavia la proposta più convincente e allettante per il capitano della Seleção è giunta da Napoli .

Danilo-Napoli: pronto un accordo fino al 2026

Il ds azzurro Giovanni Manna ha sfruttato l’ottimo rapporto sviluppatosi durante la sua avventura juventina per far breccia in Danilo e strappare la pole nella corsa al brasiliano. Al resto ci ha pensato Antonio Conte, che è pronto a garantire al classe 1991 un ruolo da protagonista. Pronto un accordo fino al 2026, ma per andare a segno serve che la Juventus lo liberi a titolo gratuito. Il Napoli, infatti, non sembra al momento intenzionato a trattare direttamente con la Vecchia Signora e si auspica che Danilo riesca a farsi liberare a zero. Scenario che non convince granché dalle parti della Continassa, dove invece puntano a strappare un indennizzo dall’addio dell’ex Real Madrid. Si spiegano così le dichiarazioni rilasciate da Manna a Dazn nel pre-partita di Napoli-Venezia: «Danilo lo conosco benissimo, è un calciatore forte, ma è un tesserato della Juventus. Non stiamo parlando con la società bianconera: potremmo intervenire per quella zona del campo se ci saranno le condizioni». Insomma, va ancora trovato l’incastro giusto per andare a dama. Detto ciò, Conte scalpita e vorrebbe avere il rinforzo desiderato per la difesa già a inizio gennaio visto che all’orizzonte c’è una delicata trasferta a Firenze che inaugurerà un mese cruciale per le ambizioni tricolori partenopee. Tradotto: vietato perdere tempo in sede di mercato. Motivo per cui non va escluso un accordo prima della Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia. Con Danilo che a quel punto potrebbe saltare la kermesse saudita per volare direttamente a Castelvolturno. Vedremo se tra gli intendimenti del Napoli e le richieste juventine si riuscirà a trovare una quadra a stretto giro di posta.