Luvumbo rinnova col Cagliari: opzione a favore del club nel contratto

Zito Luvumbo e il Cagliari ancora insieme. Il classe 2002 angolato ha rinnovato il suo contratto con il club sardo fino al 30 giugno del 2028, legandosi dunque per altre tre stagioni oltre a quella in corso. La società ha inserito nel contratto una opzione di rinnovo a proprio favore per un ulteriore anno. Nel campionato 2024/25 fino ad ora Luvumbo ha collezionato 16 presenze, mettendo a segno 1 assist (nella vittoria per 3-2 al Tardini contro il Parma ) e un gol ( nel ko per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio ).

Cagliari, Luvumbo rinnova: è ufficiale

Questa la nota del club: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il prolungamento contrattuale del calciatore Zito Luvumbo che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione per un’ulteriore stagione a favore del Club. Nato a Luanda, classe 2002, il nazionale angolano arriva nell’Isola ad appena 18 anni, impiegato inizialmente in Primavera, con cui alla sua prima stagione gioca 19 gare segnando 5 reti. Dopo una breve parentesi nel Como, è ancora protagonista nel campionato di Primavera 1: realizza 11 reti e dà un contributo fondamentale alla squadra che sfiora la finale Scudetto".

E ancora: "L’anno successivo fa il suo esordio in prima squadra dove via via sa ritagliarsi sempre più spazio tra accelerazioni e sterzate che lasciano sul posto l’avversario di turno: il primo gol arriva il 10 settembre 2022, nella vittoria in trasferta contro il Benevento (0-2). Il 30 maggio 2023 si gioca all’Unipol Domus la semifinale di andata Playoff, il Cagliari è sotto di due reti, l’attaccante entra nella ripresa e capovolge la gara: doppietta, rigore procurato, è la partita che lo consacra definitivamente, protagonista di una vittoria che rappresenterà una tappa decisiva per l’immediata risalita in Serie A. L’attaccante si conferma anche nella massima serie: la scorsa stagione è stato tra gli artefici della salvezza con 4 reti e 6 assist. Quest’anno ha trovato il gol contro la Lazio, suo l’assist per la rete di Zortea nella vittoria di Parma. Sono 93 sinora le presenze totali in rossoblù: il Cagliari e Zito, presente e futuro da scrivere insieme".