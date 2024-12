Inter, caccia all’erede di Acerbi, al via il casting: Inzaghi vota Hien

MILANO - L’Inter è atterrata in Arabia Saudita senza Francesco Acerbi (e Benjamin Pavard, ma quella è un’altra storia): alzi la mano chi a Verona, quando il centrale si era fermato per un guaio che sembrava di poco conto, avrebbe lontanamente immaginato che il centrale non sarebbe stato presente a Riad . Di certo non l’avrebbero mai pensato Inzaghi , i dirigenti dell’Inter e lo staff medico, considerato che il comunicato redatto il 25 novembre parlava di “un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra da valutare giorno dopo giorno”, segno di come ci si aspettasse il suo rientro in gruppo nel giro al massimo di una settimana. Invece da Verona (23 novembre) ora la lancetta è stata già spostata a Venezia (12 gennaio) quando l’Inter tornerà a giocare in campionato dopo la trasferta in Arabia , con un’assenza dai campi di 50 giorni.

Acerbi fuoriclasse. Inter a caccia dell'erede

Considerato che pure dopo l’infortunio patito a Roma (sempre al bicipite femorale, ma della coscia sinistra), i tempi di recupero furono ben più lunghi di quanto l’Inter e Inzaghi si aspettassero, è evidente come il fisico di Acerbi - che compirà 37 anni il 10 febbraio - stia presentando il conto dopo una lunga e decorata carriera. Un cruccio un po’ per tutti ad Appiano perché il centrale, quando ha giocato - come in Inter-Napoli, in cui ha cancellato Lukaku dal campo, stesso trattamento riservato ad Haaland a Manchester - ha dimostrato di essere ancora un fuoriclasse nel ruolo e questo, per il principio dei vasi comunicanti, rende ancora più importante trovare un sostituto all’altezza di raccogliere un’eredità tanto pesante. L’idea di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di provare a pescare l’erede di Acerbi in Italia, anche per agevolare l’innesto del nuovo arrivato nell’ingranaggio. Questo dovrà portare Oaktree a fare il primo importante investimento sul mercato da quando ha rilevato il club da Suning, ma il fondo californiano, in tal senso, si è sempre mostrato ricettivo a patto che l’investimento sul cartellino possa essere considerato fruttifero (per età e ingaggio del giocatore).

Hien obiettivo numero uno

In cima ai pensieri di Inzaghi c’è Isak Hien che l’Inter già seguiva con grande attenzione quando era al Verona prima che, giusto un anno fa di questi tempi, l’Atalanta lo acquistasse per 9 milioni più bonus. Oggi lo svedese ne vale almeno trenta e i Percassi - è cosa nota - non hanno certo bisogno di vendere. Però l’Inter, in ottica estiva, può comunque avere le carte giuste per provarci: vanta ottimi rapporti con l’Atalanta e nel mazzo ha alcuni giovani che potrebbero fare gola a Gasperini. Vero è che Ausilio e Baccin non vorrebbero mai privarsi di Valentin Carboni o Francesco Pio Esposito, ma in una trattativa per il giocatore che diverrà architrave del 3-5-2 inzaghiano, il sacrificio potrebbe essere anche giustificato. Va detto che al centro della difesa, nell’emergenza (ovvero quando ha dovuto far rifiatare De Vrij), l’allenatore ha piazzato pure Bastoni e Bisseck ma lì si perde la loro caratteristica migliore, quella di fungere nella costruzione del gioco da centrocampisti aggiunti. Due le alternative a Hien: quella più “abbordabile” risponde all’identikit di Jaka Bijol che in estate lascerà Udine, poi piace tantissimo pure Mario Gila, ma trattare con Lotito è come andare dal dentista. L’Inter aveva pure preso informazioni su Nicolò Bertola che ha il contratto in scadenza con lo Spezia (non tra gli eredi di Acerbi, ma come colpo da fare in prospettiva): dopo aver valutato il “file”, i dirigenti hanno deciso di abbandonare la pista.