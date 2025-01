Zirkzee, le lacrime e la Juve: il mercato è la soluzione, le mosse di Giuntoli

Zirkzee lunedì piangeva. Il retroscena lo rivelano i tabloid inglesi: sostituito dopo mezzora nella disastrosa partita contro il Newcastle, prima si è infuriato, poi si è beccato i fischi dell'Old Trafford, infine nel tunnel degli spogliatoi è scoppiato in lacrime. Tutto il peso della disavventura inglese ha fatto crollare l'attaccante olandese che lo United, in testate, ha pagato 50 milioni dal Bologna.

E ora? Il mercato di gennaio può essere una soluzione sia per Zirkzee, che guarda al ritorno in Italia come una salvezza, sia per lo United che sta progressivamente svalutando il suo investimento. Neanche il nuovo allenatore, Amorim, ha cambiato la situazione e, oltretutto, ha altri progetti per l'attacco del futuro, visto che in estate vuole portare a Manchester i suoi pupilli dello Sporting.

Zirkzee-Juventus: le mosse di Giuntoli La Juve, in questa situazione, aspetta. Lo United sa benissimo che Zirkzee vorrebbe tornare dal suo mentore Thiago Motta e che la Juventus è pronta a parlare di prestito ed eventualmente anche di riscatto. Zirkzee e Motta si sono sentiti spesso in questi mesi (il rapporto fra i due va al di là del mercato). Ora la questione è solamente economica: quanto vorrà tirare sul prezzo lo United e quanto è disposta la Juve a spendere per avere un'altra punta centrale oltre a Vlahovic?

© RIPRODUZIONE RISERVATA