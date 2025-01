Candela accende la sfida tra Sassuolo e Cremonese. La Juve Stabia diventa americana

Aspettando la ripresa del campionato il prossimo 12 gennaio, il mercato di riparazione di Serie B è una priorità soprattutto per le squadre che sinora stanno fallendo gli obiettivi. Si annuncia una nuova rivoluzione per la Sampdoria , la grande delusa del torneo. In arrivo Valoti , centrocampista del Monza, e Cerri , attaccante del Como. Altri nomi caldi quelli di Folino ( Juve Stabia) e Barba (Como) per la difesa, per il reparto offensivo si valuta anche Petagna - pure lui del Monza - che ha già conosciuto l'attuale tecnico doriano Semplici ai tempi della Spal. I blucerchiati nelle ultime settimane hanno seguito anche Gytkajer che alla fine dovrebbe però trasferirsi dal Venezia alla Cremonese : l'attaccante danese può essere il rinforzo giusto per i grigiorossi di Stroppa nella rincorsa alla promozione diretta in Serie A. La stessa Cremonese sta seguendo con attenzione anche Antonio Candela , terzino classe 2000 sempre in forza al Venezia: sul giocatore c'è però la concorrenza della capolista Sassuolo che sta pensando di rinforzarsi ulteriormente a gennaio.

Le squadre in crisi

Tornando alle squadre in crisi, la Salernitana sta definendo in questi giorni di festa il cambio di panchina: dopo l'esonero di Colantuono la squadra campana sta per essere affidata a Roberto Breda che conosce bene la piazza di Salerno sia da giocatore sia da allenatore. I granata ripartiranno da Marco Valentini come nuovo direttore sportivo al posto di Petrachi. Un nome forte accostato alla Salernitana nelle ultime ore quello di Keita Balde, attaccante di 29 anni ex Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari, attualmente impegnato al Sivasspor nel campionato turco. Molti giocatori in uscita dalla Salernitana: Sfait rientra al Cluj, Maggiore verso il Venezia, anche Velthuis - arrivato in prestito dallo Sparta Rotterdam - può fare le valigie. Il Bari è pronto a fare la spesa a Genova. La Gumina è un obiettivo caldo per i pugliesi in attacco: l'attaccante palermitano in questo momento non trova spazio nella Sampdoria. Altro giocatore che può finire al Bari è Gaston Pereiro, che a sua volta ha uno scarso minutaggio nel Genoa in A: l'uruguayano l'anno scorso aveva firmato 5 gol in 18 presenze con la Ternana tra i cadetti.

La lotta per non retrocedere

Lo Spezia deve sfoltire la rosa alla voce portieri: Sarr è rientrato e sarà punto di riferimento nel ruolo al fianco di Gori e Mascardi, in odor di partenza Crespi e Mosti che saranno girati in prestito: il primo andrà al Caldiero Terme in C, il secondo alla Pistoiese. Piace molto in B Marco Garetto, centrocampista del Rimini tra i migliori profili della Serie C: su di lui anche il Cesena oltre a Brescia e Cittadella. Il giocatore ha parecchio mercato anche in categoria e piace al Vicenza. Tornando alle squadre in lotta per non retrocedere, occhio alle mosse del Cosenza. La squadra di Alvini punta Gabriele Artistico della Lazio, attaccante attualmente in forza alla Juve Stabia in prestito. Ai calabresi piace anche Davide Diaw, attaccante classe ‘92 che non ha trovato spazio negli ultimi mesi a Monza anche a causa di un infortunio. Il Cosenza guarda anche a Crnigoj del Venezia ma l’operazione non è facile. Novità societaria per la Juve Stabia che sta per diventare americana: definito il passaggio del 22% del club campano alla Brera Holdings dell’imprenditore Daniel McClory. Il gruppo statunitense secondo gli accordi entro il 31 gennaio salirà al 38% ed entro il 31 marzo avrà il 52% e dunque il pacchetto di maggioranza.