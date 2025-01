Da Ronaldo all'idea Juve che cerca mezza Europa: quante stelle (s)cadenti© .

Chiamatele pure le stelle scadenti. L’arrivo del 2025 porta in dote sul mercato una parata di top player, che potrebbero liberarsi a parametro zero. Occasioni davvero imperdibili, al di là delle carte d’identità un po’ ingiallite. Molti di loro, infatti, restano tra i più grandi giocatori dell’ultima decade. Senza dimenticare due leggende assolute del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo . Eh già, i due fuoriclasse che hanno infiammato nell’ultimo ventennio la rivalità per eccellenza del mondo del calcio non hanno affatto intenzione di ritirarsi. Anzi, puntano ad arrivare dritti e da protagonisti al prossimo Mondiale. Per farlo l’argentino proseguirà la sua avventura in Florida. Lavori in corso per il rinnovo annuale di Messi con l’Inter Miami , che dovrà accompagnare il sette volte vincitore del Pallone d’Oro alla rassegna iridata dell’estate 2026. Cristiano, invece, riflette: nella testa del campione di Funchal c’è l’obiettivo di arrivare a quota 1000 gol in carriera.

Per questo appare disposto a giocare almeno altre due stagioni, anche se chi lo conosce bene come il suo storico manager Jorge Mendes profetizza addirittura CR7 ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2030. Tempo al tempo. Intanto l’Al Nassr è in pressing per rinnovare il contratto, ma il numero 7 temporeggia in attesa di capire quali offerte riceverà. Non è scontato, infatti, che prosegua in Arabia, nonostante i sauditi siano disposti a offerte mostruose pur di trattenerlo a Riyad. Lo spera soprattutto Stefano Pioli, che non vorrebbe perderlo e per questo si starebbe prodigando per convincere Cristiano a proseguire l’avventura in Saudi Pro League.

Neymar-Mls, addi e rinnovi in Premier

Campionato dal quale appare destinato a fare i bagagli Neymar. Il campione ex Psg vanta proposte sia dall’Mls (c’è la suggestiva opzione di ricomporre a Miami la storica Msn dei tempi del Barça con Messi e Suarez) sia in Brasile (il Santos sogna un romantico ritorno). Si preannuncia un duello a suon di rilanci milionari pure per Kevin De Bruyne. La stella del Manchester City sembra giunta a fine corsa con Guardiola e le ricche proposte da Arabia e Stati Uniti non gli mancano. Valutazioni in corso. Le stesse che dovrà fare un altro suo compagno di squadra come Ilkay Gündogan, la cui permanenza al City è tutt’altro che sicura. Chi invece rimarrà al suo posto è Son: l’esterno coreano è vicino a rinnovare per un’altra stagione col Tottenham. Grande fermento invece a Liverpool, dove Trent Alexander-Arnold appare sempre più convinto di andarsene. Lo aspetta il Real Madrid, pronto a ingaggiarlo a zero a giugno. Un grave perdita per i Reds che però possono consolarsi con l’intesa di massima raggiunta per il rinnovo di Virgil Van Dijk fino al 2027. Stessa scadenza proposta a Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano, nonostante i tentativi del Psg e di vari club sauditi, appare disposto a proseguire ad Anfield.