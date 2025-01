"Prendetemi Gyokeres ora": Amorim, shock United. Zirkzee e Rashford subito via!

Rashford e Zirkzee via? La Juve...

In uscita dal Manchester United ci sono sia Joshua Zirkzee che Marcus Rashford. Quest'ultimo sembra non esser mai riuscito a creare un feeling con Amorim. Il punto più basso della relazione ha visto il suo principio con l'esclusione dell'attaccante inglese per il derby contro il Manchester City. Successivamente sono arrivate le dichiarazioni della punta, che ha candidamente ammesso di essere pronto per nuove sfide. Il tecnico ha provato pubblicamente a far rientrare la situazione, ma nei fatti non lo ha convocato neanche per le gare successive con Bournemouth e Wolverhampton, richiamandolo in causa per la sfida con il Newcastle ma lasciandolo comunque in panchina per tutti i 90'. Il calciatore potrebbe dunque partire già in questa sessione di calciomercato: su di lui ci sono da tempo le attenzioni della Juve, che però avrebbe potuto pensarci solo per l'estate. La cessione di Rashford, sia per esigenze di cassa che per il rapporto con il tecnico, sembra destinata a concretizzarsi subito, ma potrebbe portare 'solo' una trentina di milioni nelle casse dello United. Il club, anche vendendolo, dovrebbe dunque alleggerire ulteriormente i costi per arrivare a Gyokeres.