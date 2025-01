"Osimhen al Manchester United, Rashford da Conte a Napoli": mercato bollente

Le strade di Marcus Rashorfd e del Manchester United sembrano destinate a separarsi: l'attaccante inglese sembra non rientrare più nei piano di Ruben Amorim . Il tecnico portoghese non solo avrebbe chiesto l'acquisto immediato di Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona , ma ha escluso la punta inglese nelle ultime 4 gare di campionato (3 volte di fila non convocato, 1 in panchina per 90'). Per Rashford si potrebbe dunque profilare una nuova esperienza già a partire da gennaio, viste anche le sue recenti dichiarazioni : l'Italia una possibile destinazione.

Il Napoli potrebbe inserire Osimhen nella trattativa per Rashford

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rashford avrebbe rifiutato già tre offerte dall'Arabia Saudita, nonostante gli sia stato proposto un ingaggio da 35 milioni di sterline a stagione (pari a 42 milioni di euro): la volontà sarebbe quella di proseguire la sua carriera in Europa. Per il The Sun addirittura ci sarebbe anche una squadra italiana pronto ad accoglierla: il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sarebbero consapevoli della necessità di un centravanti per i Red Devils, e visti i costi esosi per arrivare a Gyokeres (clausola da quasi 100 milioni di euro) potrebbero inserire Victor Osimhen nella trattativa.

L'attaccante nigeriano non rientra nei piano dei partenopei, ed è attualmente in prestito al Galatasaray. Sul calciatore in passato c'erano stati anche gli occhi della Juve (ora concentrata su Zirkzee) che avrebbe potuto pensarci eventualmente soltanto nella sessione estiva del calciomercato. Ma la sensazione è che Rashford, vista la situazione, possa trasferirsi già a gennaio, ritrovando i suoi ex compagni di squadra Scott McTominay e Romelu Lukaku, cercando così di riguardagnare posizioni in ottica nazionale. Il Napoli cerca rinforzi, la punta inglese potrebbe essere l'acquisto per puntare con ancora più decisione al primo posto.