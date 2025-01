Folorunsho-Pablo Marì: doppio colpo mercato della Fiorentina

Braccio di ferro. L’inserimento del Napoli a Capodanno sta complicando i piani della Lazio nella corsa a Jacopo Fazzini . I biancocelesti da giorni hanno raggiunto un’intesa di massima col centrocampista classe 2003 per un contratto fino al 2029, ma non hanno ancora trovato l’accordo con l’Empoli. I toscani non sono convinti dalla formula proposta dalla società di Lotito, ovvero prestito oneroso (1 milione) per 18 mesi con obbligo riscatto (11 milioni). Anche perché il Napoli garantirebbe un introito immediato e non nel 2026. Motivo per cui il presidente Corsi ha aperto la porta al club di De Laurentiis , che sta provando la rimonta. Ore calde pure sull’asse Napoli-Cagliari per definire lo scambio tra Scuffet e Caprile , che andrà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto intorno ai 7-8 milioni. Sfuma invece un altro scambio di portieri tra Lazio e Verona: ai gialloblù sarebbe dovuto andare Mandas in cambio di Montipò , ma il greco ha declinato la possibilità di accasarsi all’Hellas.

Doppio colpo Fiorentina

Dopo aver ufficializzato l’acquisito di Valentini la Fiorentina è pronta a chiudere altri due colpi: in arrivo Michael Folorunsho e Pablo Marì. Un doppio innesto che dovrebbe andare in porto dopo l’Epifania. Il centrocampista arriverà in prestito con diritto di riscatto di riscatto (9 milioni) dal Napoli e si legherà - in caso di acquisizione a fine stagione - fino al 2029 alla viola; mentre il centrale è pronto a sbarcare in Toscana a titolo definitivo (accordo biennale). A fargli spazio Moreno che potrebbe essere girato in prestito ai brianzoli. Tra i possibili partenti anche Terracciano, Kayode (piace a Parma, Como, Brentford e Brighton) e Ikoné; mentre Parisi (cercato dal Como) potrebbe restare, visto che Palladino ha posto il veto alla partenza del terzino. A proposito di esterni difensivi: il Parma ci prova per Wagner del Philadelphia Union; mentre la Roma punta Sildillia (Friburgo). I giallorossi sono molto attivi sul fronte uscite: Le Fee si avvicina al Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto, Zalewski piace al Marsiglia, Hermoso interessa al Fenerbahce e Shomurodov ha tre richieste (Venezia, Empoli e Cagliari).

Le altre trattative

Sempre molto attivo il Lecce che insiste per Hysaj (Lazio) e ci prova per Hoxha (Dinamo Zagabria). Genoa ed Empoli seguono il centravanti Borrelli (Brescia). Como in chiusura per l’esterno offensivo Diao dal Betis per 12 milioni; mentre sono diversi gli elementi che non rientrano più nei piani di Fabregas: Audero, Barba, Baselli, Verdi (pronta la risoluzione del contratto) e Cerri si accaseranno altrove nelle prossime settimane. Restando in tema di uscite: non stanno trovando molto spazio con Gasperini e appaiono pronti a lasciare l’Atalanta sia il centrale Godfrey che il mediano Sulemana. Il Bologna avanza per Bertola in scadenza con lo Spezia: i rossoblù vorrebbero bloccarlo subito, lasciandolo in Liguria fino al termine della stagione. Il Venezia aspetta il sì definitivo di Zerbin (prestito con obbligo di riscatto dal Napoli in caso di salvezza) e stringe per Maggiore (Salernitana). Lagunari in pressing pure per Condè (Zurigo). Infine ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Akpa Akpro (Lazio) al Monza.