Il calciomercato è su Sky: tutte le trattative in pista

Anno nuovo, riecco le certezze. Dal 6 gennaio al 3 febbraio, tutti i giorni (ore 23) dal lunedì al venerdì, su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio (a mezzanotte la replica su Sky Sport Uno) e in streaming su Now torna un appuntamento immancabile, tra i più attesi: “Calciomercato - L’Originale". Dopo lo straordinario successo del tour estivo , il programma del trio composto da Alessandro Bonan , Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour .

Quattro nuove tappe

Nel corso della stagione invernale la trasmissione toccherà quattro splendide località: debutto in Toscana, a Siena (dal 6 al 10 gennaio); seconda tappa a Sutrio, alle pendici dello Zoncolan, in Friuli-Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio); Prato Nevoso, in Piemonte, ospiterà la terza settimana (dal 20 al 24 gennaio), mentre il tour si concluderà a Ossana, in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole (dal 27 al 31 gennaio). Il programma racconterà, attraverso il suo distintivo studio itinerante, le trattative del mercato invernale, un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club, mixando generi, opinioni degli ospiti e dei talent di Sky Sport, con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni Uefa che a gennaio chiuderanno la "league phase".

La musica protagonista

Le trattative di mercato ma non solo, perché a “Calciomercato - L'Originale" la musica ha un ruolo da protagonista a partire dalla nuova canzone “Il chiodo fisso”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio. È la storia di un ragazzo che viene lasciato dalla sua dolce metà perché a Natale non faceva che parlare di Calciomercato, "un chiodo fisso che è rimasto chiuso nel pensiero ma che mi fa volare, volare per davvero". “Calciomercato - L'Originale" è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.